Beşiktaş'ın yeni transferinin bilinmeyen 10 özelliği: İşte en büyük silahı

Sedat Kaya / halktv.com.tr

Beşiktaş, hücum hattına Avrupa futbolunun dikkat çeken gençlerinden birini kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar Bayer Leverkusen ile Ernest Poku için anlaşmaya vardı. Transferin kiralama ve ardından belirli şartlara bağlı satın alma maddesiyle gerçekleşeceği belirtiliyor.

Peki Ernest Poku kim?

İşte süratiyle dikkat çeken genç futbolcunun pek bilinmeyen 10 özelliği...

HOLLANDA MİLLİ TAKIMINDA AMA ALMANYA'DA DOĞDU

Poku, 28 Ocak 2004'te Almanya'nın Hamburg kentinde Ganalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yaklaşık 6 yaşında Hollanda'ya taşındı ve Amsterdam'da büyüdü. Futbolda milli takım tercihini de Hollanda'dan yana kullandı.

AJAX DEĞİL, AMATÖR KULÜPLERDEN ÇIKTI

Amsterdam'da büyümesine rağmen yolu Ajax altyapısından geçmedi. Futbola SV Robinhood ve FC Amsterdam gibi amatör kulüplerde başladı. AZ Alkmaar onu ancak 15 yaşındayken keşfetti ve 2019'da akademisine aldı.

ONU ÖZEL YAPAN ŞEY HIZI

Poku'nun en büyük silahı sürati. Bayer Leverkusen'in kendi tanıtımında bile genç futbolcu için “şimşek hızında” ifadesi kullanıldı. Özellikle geniş alan bulduğunda savunmanın arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Topu aldıktan sonra doğrudan kaleye gitmeyi seven bir kanat oyuncusu.

17 YAŞINDA PROFESYONEL FUTBOLA ADIM ATTI

Henüz 17 yaşındayken Jong AZ formasıyla Hollanda ikinci liginde profesyonel kariyerine başladı. Aynı yıl AZ'nin A takımına yükseldi ve Eredivisie'de ilk maçına çıktı. Bundan yalnızca dört gün sonra Celtic karşısında Avrupa kupalarında sahaya çıktı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GENÇLİK KUPASINI KAZANDI

Poku'nun adını Avrupa kulüplerine asıl duyurduğu organizasyon UEFA Youth League oldu. AZ Alkmaar, 2022-23 sezonunda kupayı kazanırken Poku turnuvada 8 gol attı. Hajduk Split'in 5-0 yenildiği finalde iki gol birden kaydetti.

UYKU DÜZENİ BİLE HABER OLDU

Gençlik yıllarında profesyonel futbolun gerektirdiği yaşam düzenine uyum sağlamakta zorlandığını gizlemedi. 2023'te Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS'un onunla yaptığı röportajın başlığı dikkat çekiciydi: “Poku artık zamanında yatıyor.” Genç futbolcu, saha dışındaki alışkanlıklarını değiştirmesinin gelişimindeki önemli adımlardan biri olduğunu anlatıyordu.

HOLLANDA'NIN GELECEK VADEDEN İSİMLERİNDEN

Poku, Hollanda'nın U16 ve U19 takımlarından geçerek U21 Milli Takımı'na kadar yükseldi. 2025 Avrupa U21 Şampiyonası'ndaki performansı, Bayer Leverkusen'in dikkatini çeken gelişmelerden biri oldu.

LEVERKUSEN ONU 2030'A KADAR BAĞLAMIŞTI

Bayer Leverkusen, Poku'yu Ağustos 2025'te AZ Alkmaar'dan transfer etti ve genç oyuncuyla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Yani Beşiktaş'ın gündemine sözleşmesinin sonuna yaklaşmış bir futbolcu değil, Alman kulübünün uzun vadeli yatırım yaptığı genç bir oyuncu geldi.

LEVERKUSEN BİR YILDA DEĞERİNİ KATLAMAYI HEDEFLİYOR

Alman basınına göre Leverkusen, Poku'yu 2025 yazında yaklaşık 10 milyon euroya kadrosuna kattı. Beşiktaş transferinde konuşulan satın alma bedeli ise yaklaşık 20-25 milyon euro bandında. BILD, anlaşmada kiralamanın ardından yaklaşık 25 milyon euroluk satın alma yükümlülüğünden söz ediyor.

FIORENTINA'YA GİDECEKKEN ROTAYI İSTANBUL'A ÇEVİRDİ

Poku'nun yeni adresinin önce Fiorentina olması bekleniyordu. Ancak İtalya'ya transfer gerçekleşmedi ve Beşiktaş devreye girdi. Poku 2 gün önce Leverkusen'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve 25 Ağustos'taki antrenmanda yer almadı. Sonrasında rota İstanbul'a çevrildi.

BEŞİKTAŞ NE ALIYOR?

Ernest Poku klasik anlamda çizgide bekleyip sürekli adam eksilten bir kanattan biraz farklı. En önemli özelliği ilk birkaç metredeki patlayıcılığı ve savunmanın arkasına koşuları. Açık alan bulduğunda son derece tehlikeli.

Ancak 22 yaşındaki futbolcu henüz tamamlanmış bir yıldız değil. Karar verme, son pas ve bitiricilik konularında gelişmesi gereken tarafları bulunuyor.

Beşiktaş açısından transferin heyecan verici yanı da burada: Siyah-beyazlılar sadece bugünün futbolcusuna değil, doğru gelişim göstermesi halinde birkaç yıl sonra çok daha yüksek bir seviyeye çıkabilecek bir oyuncuya yatırım yapıyor.

Hamburg'dan Amsterdam'a, amatör sahalardan AZ altyapısına, oradan Avrupa şampiyonluğuna ve Bundesliga'ya... Ernest Poku'nun sıradaki durağı artık İstanbul.