Son dakika | Serdal Adalı apar topar TFF'ye gitti: Hacıosmanoğlu ile görüşecek

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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı ve 1-0 yenildiği maçta yaşanan pozisyon gündeme bomba gibi düştü.

Maç oynandığı sırada Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti'nin Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe devam kararı vermiş ve oyuncuya herhangi bir kart verilmemişti.

Ayrıca VAR da pozisyon için devreye girmedi.

BEŞİKTAŞ'TAN SUÇ DUYURUSU

Yaşanan bu olay Beşiktaş camiasını sinirlendirirken, Beşiktaş genel kurul üyelerinin yaşanan pozisyonla ilgili olarak mücadelenin hakemleri hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

SERDAL ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaşanan gelişmelerin ardından Riva'ya gitme kararı aldı.

Riva'daki TFF Merkezi'ne giden Adalı'nın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yapacağı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

''Başkanımız Serdal Adalı, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine gitmiştir. Başkanımız, gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacaktır.''