Beşiktaş'tan suç duyurusu: Alanyaspor maçı sonrası harekete geçti

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelede Alanyasporlu futbolcu Aliti’nin Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Trossard’a yaptığı sert hareket sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe’den devam kararı çıkmış ve herhangi bir kart gösterilmemişti. Ayrıca VAR da devreye girmemişti.

Kayatepe’nin pozisyon için verdiği karar ve VAR’ın devreye girmemesi Beşiktaş camiasının büyük tepkisine neden oldu.

MHK BAŞKANI’NA İSTİFA ÇAĞRISI

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, maç sonrası yaptığı açıklamada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu istifaya davet ederek, "Trossard’a tokat atıldı. Bu olay tribünde olsaydı adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır. Bundan sonra hangi yumruğa kart vereceksiniz. Emsal oluşturdunuz. Kart verdiğinizde biz bir şey anlamayacak mıyız? Hakem o pozisyonu görmedi diyelim. VAR’daki arkadaş sen ne yapıyorsun? Futbolun marka değeri diyorsunuz ama dünya basınına rezil olduk." dedi.

BEŞİKTAŞ’TAN SUÇ DUYURUSU

Sabah’ta yer alan habere göre; Beşiktaş genel kurul üyeleri, mücadelenin hakemleri için suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda orta hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yanı sıra yardımcı hakemler Samet Çiçek, Mehmet Salih Mazlum, Burak Olcar, VAR'dan Bülent Birincioğlu, AVAR Mustafa Savranlar şüpheli olarak yer aldı.

BAHİS BAĞLANTILARININ İNCELENMESİ İSTENDİ

Başvuruda, taraflar arasındaki olası menfaat ilişkilerinin yanı sıra bahis bağlantıları ve iletişim trafiğinin de araştırılması talep edildi.

Ayrıca karşılaşmada alınan kararların başka maçların sonucunu etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi, mal varlığı hareketlerinin mercek altına alınması ve üçüncü kişiler aracılığıyla gerçekleştirilen ödeme ya da kazanç transferlerinin incelenmesi istendi.