Fabinho Trabzon'a gelir gelmez Amedspor mesajı verdi

Transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Trabzonspor, bonservisi kendisinde bulunan Fabinho ile resmi olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da geçirdiği 3 yıllık sürecin ardından sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bordo - Mavili ekiple anlaşmaya vararak Süper Lig'e geldi.

MALİ DETAYLAR NETLEŞTİ

Anlaşma kapsamında Fabinho'nun yıllık 2.6 milyon Euro net maaş alacağı belirtilirken, oyuncuya ayrıca 1.4 milyon Euro'luk bir imza bonusu ödeneceği açıklandı.

LIVERPOOL VE SALAH DETAYI

Kariyerinin önemli bir bölümünü Liverpool formasıyla geçiren ve bu süreçte 5 sezon boyunca Mohamed Salah ile aynı takımda forma giyen Fabinho'nun tecrübesi, Trabzonspor'un orta saha bölgesine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun bir an önce Bordo-Mavili forma altında sahaya çıkma konusunda istekli olduğu belirtiliyor.

HIZLI BAŞLADI

Yaz döneminde kendi bireysel antrenörü ve kondisyoneriyle birlikte çalıştığını belirten Fabinho'nun fiziksel olarak takıma hızlı bir uyum sağlaması bekleniyor. Tescil işlemlerindeki süreç nedeniyle Ferencvaros karşılaşmasında forma giyme şansı bulunmayan Brezilyalı oyuncu, bu maçın kadrosunda yer almayacak.

AMEDSPOR MESAJI VERDİ

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim Fabinho, takıma katılır katılmaz sahaya çıkma konusundaki isteğini teknik direktör Fatih Tekke'ye iletti. Deneyimli Brezilyalı orta saha, uygun koşulların oluşması halinde Amed FK deplasmanında forma giymek istediğini açıkça belirtti.

AMED DEPLASMANI FIRSATI

Öte yandan pazartesi günü oynanacak Amed FK deplasmanında Fabinho'nun kadroda yer alma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Teknik direktör Fatih Tekke ile özel olarak bir araya gelen tecrübeli orta saha, bu karşılaşmada forma giymeye ne kadar istekli olduğunu doğrudan hocasına iletti.