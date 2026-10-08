Son Dakika | TFF merakla beklenen kararını verdi: Hakemler açıklandı
TFF, Süper Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. MHK'de yaşanan skandal sonrası hakemler Anthony Taylor tarafından atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
ATAMALARI ANTHONY TAYLOR YAPTI
TFF'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre; Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Haftanın hakemleri şu şekilde:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
FERHAT GÜNDOĞDU'NUN YOKLUĞUNDA İLK ATAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı üst düzey hakem yöneticileri tutuklandı. Gündoğdu görevinden istifa ederken atamalar Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi.