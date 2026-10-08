Son Dakika | TFF merakla beklenen kararını verdi: Hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

ATAMALARI ANTHONY TAYLOR YAPTI

TFF'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre; Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Haftanın hakemleri şu şekilde:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN YOKLUĞUNDA İLK ATAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı üst düzey hakem yöneticileri tutuklandı. Gündoğdu görevinden istifa ederken atamalar Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi.