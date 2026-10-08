Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son Dakika | TFF merakla beklenen kararını verdi: Hakemler açıklandı

Son Dakika | TFF merakla beklenen kararını verdi: Hakemler açıklandı

TFF, Süper Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. MHK'de yaşanan skandal sonrası hakemler Anthony Taylor tarafından atandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | TFF merakla beklenen kararını verdi: Hakemler açıklandı
Son Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

ATAMALARI ANTHONY TAYLOR YAPTI

TFF'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre; Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Haftanın hakemleri şu şekilde:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Son Dakika | TFF merakla beklenen kararını verdi: Hakemler açıklandı - Resim : 1

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN YOKLUĞUNDA İLK ATAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı üst düzey hakem yöneticileri tutuklandı. Gündoğdu görevinden istifa ederken atamalar Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro