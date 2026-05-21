Son dakika | TFF kararını resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de uzun süredir tartışılan yabancı oyuncu kontenjan düzenlemesini resmen açıkladı. 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak 10+4 kuralı, kulüplerin transfer stratejilerini kökten değiştirecek.

KURAL RESMEN YÜRÜRLÜKTE

TFF, 2026-2027 sezonu profesyonel lig statülerini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada Süper Lig statüsüne eklenen 10+4 yabancı oyuncu kuralı artık tartışma olmaktan çıkıp bağlayıcı bir düzenleme haline geldi. Uzun süredir kulüplerin gündemini meşgul eden bu belirsizlik, federasyonun resmi açıklamasıyla sona erdi.

GALATASARAY İSYAN ETMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un haftalarca "Yabancı sayısının net olarak açıklanmaması herkesin kafasını karıştırıyor" eleştirisi dikkat çekmişti. Okan Buruk, "Transfer yapmak ve oyuncu getirmek zor. Mevcut kural da bizim gibi takımların işini zorlaştıracak" sözleriyle de TFF'ye tepkisini dile getirmişti.

KURAL NASIL İŞLEYECEK?

Düzenlemenin ayrıntıları incelendiğinde iki temel kriter öne çıkıyor. Kulüpler kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncuya yer verebilecek; bu 10 isim için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Ancak kadrodaki en az 4 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki bir tarihte doğmuş olması zorunlu hale getirildi. Bu madde, kulüpleri genç yabancı oyunculara yatırım yapmaya fiilen zorlayacak.

KULÜPLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kural değişikliği, başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere yabancı oyuncu ağırlıklı kadro kuran büyük kulüpleri doğrudan etkileyecek. Mevcut kadrolarındaki yabancı oyuncu sayısını ve yaş dağılımını yeniden hesaplamak zorunda kalan kulüplerin yaz transfer döneminde hem satış hem de alım stratejileri bu kurala göre şekillendirecek.

YENİ DÖNEMDE TÜRK OYUNCULARA TALEP ARTACAK

10+4 kuralının dolaylı etkilerinden biri de Türk oyuncu piyasasını doğrudan şekillendirecek. Yabancı kontenjanının daraltılması, kaliteli yerli oyunculara olan talebi ve dolayısıyla transfer bedellerini yukarı çekecek. Bu durumun, Türk futbolunun uzun vadeli gelişimi açısından olumlu bir tablo yaratması bekleniyor.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

MADDE 1 - SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10'u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026 – 2027 sezonunda en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A Takım Listesine yazılmış ve halen sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027 sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler. 2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler. 14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar. (3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır. Kulüpler, 01.01.2006 veya daha sonra doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz

MADDE 2 - A TAKIM LİSTESİ

Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır: