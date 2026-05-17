Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: Doğru değil

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Çok uzun bir maç takvimi vardı. 12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 34 Süper Lig maçı, 2 Süper Kupa maçı. Son haftaya şampiyon olarak çıkmak bizim için önemliydi. Çok uzun maç trafiği oynamış oyuncuları kadroya almadık, Torreira'yı maçtan önce söyledim, Osimhen'in cezası vardı. İyi bir kadroyla sahadaydık. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. İlk yarıda bir top geldi ve gol aldı. Konsantrasyon iyiydi, beraberlik golünü aradık ama olmadı. Rakibimizin küme düşme hattında olması ve dirençli olmaları da beraberlik golünü engelledi." dedi.

''BİRÇOK KULÜP BUNA HAZIR DEĞİL''

Yabancı sınırı hakkında konuşan Buruk, "Avrupa'da son 16'yı gördük. Bunu geliştirmek istiyoruz. Lig bitti ama transfer dönemi başlıyor. Orada hazırlıklarımız var. Herkesin kafasını karıştıracak yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil." ifadelerini kullandı.

''BU KURAL BİZİ ZORLAYACAK''

Konuşmasını sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, "Sözleşmeleri olan oyuncular var. Bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları zorlayacak şeyler bunlar. Genç oyuncuları istiyorsunuz ama hazır, oynayacak genç oyuncuları almanız gerekiyor. Yeni gelen kural bence maddi olarak da zorlayacak bence. Yatırım olarak deneyebilirsiniz ama bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım için bu kural bizi zorlayacak. O hedeflere ulaşmak için bu kural bizi zorlayacak." dedi.

''BU KURALIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''

Kuralın yanlış olduğunu belirten Okan Buruk, "Şu anda bizim 10 tane oyuncumuz var, sözleşmeleri biten oyuncular var, sözleşme için görüştüğümüz oyuncular vardı. Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor. Burada uzun vadeli bir plan olmuyor maalesef. Bu kararın, kuralın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kuralın birçok kulübü zorlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.