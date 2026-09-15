Son Dakika | Süper Lig'de 4 derbinin tarihi açıklandı
TFF, Süper Lig'de oynanacak 4 derbinin tarihini de duyurdu.
TFF'den taraftarların beklediği haber geldi!
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda oynanacak derbilerin tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ''2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir.'' ifadeleri yer aldı.
İŞTE DERBİ TARİHLERİ
TFF'nin açıklamasına göre derbi tarihleri şu şekilde:
- 19 Ekim 2026 / Saat 20.00 - Trabzonspor - Beşiktaş
- 26 Ekim 2026 / Saat 21.30 Galatasaray - Fenerbahçe
- 30 Ekim 2026 / Saat 21.00 Beşiktaş - Galatasaray
- 13 Aralık 2026 / Saat 19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor