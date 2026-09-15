Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray ve Fenerbahçe 18 milyon euro ödemişti: Şimdi bedavaya gitti!

Galatasaray ve Fenerbahçe 18 milyon euro ödemişti: Şimdi bedavaya gitti!

Bir zamanlar Türkiye'de yakından tanınan isimlerdendi. Galatasaray ve Fenerbahçe onun için yaklaşık 18 milyon euro ödemişti. Şimdi bedavaya gitti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray ve Fenerbahçe 18 milyon euro ödemişti: Şimdi bedavaya gitti!

Bir zamanlar Türkiye'de yakından tanınan futbolculardandı. Galatasaray'da da oynadı, Fenerbahçe'de de. İki kulüp onun için yaklaşık 18 milyon bonservis bedeli ödedi. Şimdi bedavaya gitti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi örnek aldı: Bursaspor Stadı'nda para basacak kararGalatasaray ve Fenerbahçe'yi örnek aldı: Bursaspor Stadı'nda para basacak karar

Türkiye, Bruma'yı 2013 yılında Galatasaray'a transfer olmasıyla tanıdı. 2013 yılıydı, daha 18 yaşındaydı. Sarı kırmızılı kulüp bonservisi için Portekiz'in Sporting takımına 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldı. Gaziantepspor ve Real Sociedad'a kiraladı. 2016-2017 sezonunda sarı kırmızılı formayla en parlak dönemini geçirdi. 85 maçta 15 gol atıp, 16 asist yaptı. 2017'de ise 15 milyon euroya Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne satıldı.

FENERBAHÇE'YE DE TRANSFER OLDU

Bruma'nın yolu 2022-2023 sezonunda bir kez daha Türkiye'ye düştü. Fenerbahçe, Portekizli futbolcuyu Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından transfer etti. Bonservisi için yaklaşık 5 milyon euro ödendi.
Daha sonra Portekiz'in Braga takımına 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle gitti.

ŞİMDİ BEDAVAYA GİTTİ

Bruma son olarak Portekiz'in Benfica takımında forma giyiyordu. Ama geçirdiği sakatlıklar ve operasyon nedeniyle fazla oynayamadı. Kadroya giremedi. İyileşmesinden sonra da bekleneni veremedi ve serbest kaldı.
Bruma şimdi bedavaya gitti. Bonservisi olmadan Yunanistan'ın Aris takımına imzayı attı. 31 yaşındaki futbolcu daha önce de Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giymişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Fenerbahçe Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro