Galatasaray ve Fenerbahçe'yi örnek aldı: Bursaspor Stadı'nda para basacak karar

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor gelirlerini artırmak için sürpriz bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlılar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda yeni bir uygulamaya gitti.

Bursaspor, Süper Lig devlerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yaptığı gibi ara katlara led reklam panosu koydu.

STADI REKLAM PANOLARIYLA DONATTILAR

Olay Gazetesi'nde yer alan habere göre; ara katlar dahil olmak üzere maraton tribününe 3 yeni led reklam panosu yerleştirildi. Kale arkasında bulunan locaların altına da yine led reklam panoları koyuldu.

UYGULAMA ESENLER EROKSPOR MAÇIYLA BAŞLADI

Bu panolarda yayınlanacak reklamlarla ek gelir elde etmeyi hedefleyen Bursaspor, Esenler Erokspor maçıyla projeyi hayata geçirdi.

BERABERE KALDI LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Dolu tribünler karşısında oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. 16 puana ulaşan Bursaspor averaj farkıyla Batman Petrolspor'u geçerek liderlik koltuğuna oturdu.