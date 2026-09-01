Son Dakika | Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 3. haftanın VAR kaydını yayınladı.

TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan videoda Galatasaray-Göztepe ve Beşiktaş-Çorum FK maçlarının VAR kaydı yer aldı.

İşte Süper Lig'de 3. haftanın VAR konuşmaları:

GALATASARAY - GÖZTEPE OSIMHEN'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Ekrana gelebilir misin lütfen? Sana iki farklı açı hazırladım. Osimhen'in topu kontrol ettiğini ve savunmacının vurduğunu gösteren.

Hakem: Tamam, ekrandayım. Gösterebilirsin.

VAR: Bu vuruş anı. Osimhen topa vuruyor. Şimdi diğer açı, gördün mü? Savunmacı topa vurmuyor. Topa dokunmuyor, sadece Osimhen topa dokunuyor.

Hakem: Tamam. Hücum oyuncusu topla oynuyor. Savunmacı oyuncunun müdahalesi faul. Penaltı.

VAR: Karta gerek yok, evet doğru.

BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK ELLE OYNAMA POZİSYONU

VAR: Elle oynama nedeniyle potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İki farklı açı var, iki kameradan.

Hakem: Evet, bir daha. Kol açık, Bu en iyi açı. Teşekkürler. Penaltı veriyorum, kart yok.

VAR: Doğru.

BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK POKU'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Görüş açısını kapatma nedeniyle ofsayt için.

HAKEM: Tamam, geliyorum.

VAR: Kaleye şut var ve hücumcu ofsayt pozisyonunda.

HAKEM: Tamam. Kalecinin görüş açısında.

VAR: Evet, görüş açısında.

HAKEM: Tamam. Başka görüş açımız var mı? Kale arkası mesela.

VAR: Kalecinin yakınında bacağını kaldırıyor. Kaleciye çok yakın.

HAKEM: Tamam. Evet. Endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatıyorum.

VAR: Doğru.