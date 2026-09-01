Son Dakika | Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 3. haftanın VAR kaydını YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 3. haftanın VAR kaydını yayınladı.
TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan videoda Galatasaray-Göztepe ve Beşiktaş-Çorum FK maçlarının VAR kaydı yer aldı.
İşte Süper Lig'de 3. haftanın VAR konuşmaları:
GALATASARAY - GÖZTEPE OSIMHEN'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON
VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Ekrana gelebilir misin lütfen? Sana iki farklı açı hazırladım. Osimhen'in topu kontrol ettiğini ve savunmacının vurduğunu gösteren.
Hakem: Tamam, ekrandayım. Gösterebilirsin.
VAR: Bu vuruş anı. Osimhen topa vuruyor. Şimdi diğer açı, gördün mü? Savunmacı topa vurmuyor. Topa dokunmuyor, sadece Osimhen topa dokunuyor.
Hakem: Tamam. Hücum oyuncusu topla oynuyor. Savunmacı oyuncunun müdahalesi faul. Penaltı.
VAR: Karta gerek yok, evet doğru.
BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK ELLE OYNAMA POZİSYONU
VAR: Elle oynama nedeniyle potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İki farklı açı var, iki kameradan.
Hakem: Evet, bir daha. Kol açık, Bu en iyi açı. Teşekkürler. Penaltı veriyorum, kart yok.
VAR: Doğru.
BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK POKU'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ
VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Görüş açısını kapatma nedeniyle ofsayt için.
HAKEM: Tamam, geliyorum.
VAR: Kaleye şut var ve hücumcu ofsayt pozisyonunda.
HAKEM: Tamam. Kalecinin görüş açısında.
VAR: Evet, görüş açısında.
HAKEM: Tamam. Başka görüş açımız var mı? Kale arkası mesela.
VAR: Kalecinin yakınında bacağını kaldırıyor. Kaleciye çok yakın.
HAKEM: Tamam. Evet. Endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatıyorum.
VAR: Doğru.