Beşiktaş'ın teklifi reddedildi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız için Juventus'a 6 milyon euro seviyesinde teklif yaptığı ancak teklifin İtalyan ekibi tarafından reddedildiği ifade edildi.

KOOPMEINERS SICAK BAKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki yıldız futbolcuya 6 milyon euro seviyesinde maaş önerdiği ve Koopmeiners'ın bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

Ancak Juventus'un Beşiktaş'ın resmi teklifi reddettiği yazıldı.

Beşiktaş'ın transfer için ısrarını sürdüreceği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

2024 yılında Atalanta’dan Juventus’a transfer olan Teun Koopmeiners, siyah-beyazlı formayla ikinci sezonunda 45 resmi karşılaşmada görev aldı. Hollandalı orta saha, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Koopmeiners, 2025-26 sezonunda Serie A’da 33, Şampiyonlar Ligi’nde 10, İtalya Kupası’nda ise 2 kez sahaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcu, 2026-27 sezonuna da etkili bir başlangıç yaparak şu ana kadar çıktığı 2 maçta 1 gol attı.