Son Dakika | Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bernd Storck getirildi.

"HOŞ GELDİN BERND STORCK"

Başkent ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alman teknik adamı resmen duyurdu. Paylaşımda "Hoş Geldin Bernd Storck" denildi.

İLK SINAVINI AMEDSPOR KARŞISINDA VERECEK

63 yaşındaki teknik adam ilk sınavına Amedspor karşısında çıkacak. 10 Ekim Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

7 PUANLA 13. SIRADALAR

Geride kalan ilk 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, 7 puanla 13. sırada yer alıyor.

METİN DİYADİN ISRARLARA RAĞMEN GERİ DÖNMEDİ

Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin ani bir kararla görevinden istifa etmişti. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ilk etapta istifayı kabul etmediklerini duyursa da daha sonrasında ayrılık onaylandı.