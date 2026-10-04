Son dakika | Skandal konuşmaları sızan hakem Yasin Kol yarın adliyeye sevk edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre, Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Merkez Hakem Kurulu’na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştı.

Kol ve Erel, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Drogheda United arasındaki hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Halihazırda gözaltında bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı yazışmalar dosyaya giren Yasin Kol’un, hakem atamalarına müdahale ettiği ve hakem kadrosunu kendisinin seçtiği görülmüştü.