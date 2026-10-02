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Halk TV Spor Son Dakika | Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika | Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

'Hakemler Dosyası' soruşturmasında gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Yasin Kol'un sağlık kontrolündeki görüntüleri ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Kol ve Erel, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Drogheda United arasındaki hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı.

HASTANEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol İstanbul'a getirildi. Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi. Kol hastane çıkışındaki görüntüleri ortaya çıktı.

HAKEM ATAMALARINA MÜDAHALE ETTİ

Halihazırda gözaltında bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları dosyaya eklenen Yasin Kol'un hakem atamalarına müdahale ettiği ve hakem kadrosunu kendisinin seçtiği görüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ferhat Gündoğdu Yasin Kol TFF
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