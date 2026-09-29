Son Dakika | Polis ekipleri TFF'ye geldi: VAR odasının kamera kayıtları inceleniyor

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulundu 7 üst düzey hakem yöneticisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma yürütülürken flaş bir gelişme yaşandı.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEMEYE BAŞLADILAR

tv100 Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığına göre; polis ekipleri, Riva'daki TFF binasına geldi. Emniyet güçleri burada VAR odası ve hakem koridorları dahil tüm kamera kayıtlarını incelemeye başladı.

ARAMA YOK

Şenlik polis ekiplerinin herhangi bir arama yapmadığını sadece kamera kayıtlarının incelediğini vurguladı. Şenlik konuşmasında "Bugünkü operasyon sonrası İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Riva’da TFF binasında VAR odası ve hakem koridorları dahil tüm kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Bu incelemeler soruşturma dosyasına eklenecek. Şunun altını çizelim; TFF binasında herhangi bir arama söz konusu değil, sadece kamera kayıtları inceleniyor. Gözaltına alınan şüphelilerin Mali Şube’deki işlemleri sürerken, ifade işlemlerinin bir değişiklik olmazsa yarın başlaması bekleniyor" dedi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1-Ferhat GÜNDOĞDU (MHK Başkanı)

2-Ferdi KARADORUK ( TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

3-Ahmet ŞAHİN (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili)

4-Yunus YILDIRIM( TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi)

5- Sebahattin ŞAHİN (MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

6-Alican SAĞLAR ( TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

7-Emre KOSİF (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)