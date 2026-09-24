Milli maç öncesi Fransa'da sakatlık
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, yarın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.
SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI
Fransa Futbol Federasyonu, savunma oyuncusu Ibrahima Konate'nin sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Deneyimli ismin yerine Manchester United forması giyen Leny Yoro kadroya dahil edildi.
İLK DEFA ÇAĞRILDI
Konate'nin yerine kadroya dahil edilen Leny Yoro ise Fransa A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı. Manchester United'da forma giyen 20 yaşında genç stoper, daha önce Fransa'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.
Genç yıldız, Konate'nin yokluğunda teknik heyetin savunmadaki alternatif isimlerinden birisi olacak.
Fransa ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yarın saat 20.45'te Kocaeli'de oynanacak.