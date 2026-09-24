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Milli maç öncesi Fransa'da sakatlık

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, yarın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli maç öncesi Fransa'da sakatlık
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Fransa Futbol Federasyonu, savunma oyuncusu Ibrahima Konate'nin sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Deneyimli ismin yerine Manchester United forması giyen Leny Yoro kadroya dahil edildi.

Milli maç öncesi Fransa'da sakatlık - Resim : 1

İLK DEFA ÇAĞRILDI

Konate'nin yerine kadroya dahil edilen Leny Yoro ise Fransa A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı. Manchester United'da forma giyen 20 yaşında genç stoper, daha önce Fransa'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

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Genç yıldız, Konate'nin yokluğunda teknik heyetin savunmadaki alternatif isimlerinden birisi olacak.

Fransa ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yarın saat 20.45'te Kocaeli'de oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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