Milli Takım’da Montella sıkıntısı

Sakatlık kabusu, as oyuncuların formsuzluğu ve Dünya Kupası travmasıyla sarsılan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, kariyerinin en zorlu sınavlarından birine çıkıyor.

ORTA SAHA REVİZYONA GİRİYOR: HAKAN VE ORKUN YOK

Milli takımın merkezinde yaşanan sakatlıklar teknik heyetin elini kolunu bağladı. Dünyaca ünlü yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamasının ardından, formda oyuncumuz Orkun Kökçü’nün de ayak parmağındaki çatlak nedeniyle Fransa karşısında riske edilmesi beklenmiyor.

Orta sahada büyük bir krizle karşı karşıya kalan Montella’nın, Fransa karşısına Salih Özcan ve İsmail Yüksek çift ön liberosuyla çıkması, 10 numara pozisyonunu ise Real Madrid forması giyen Arda Güler'e emanet etmesi bekleniyor.

HEM EKSİK HEM FORMSUZ

Ay-yıldızlı ekipte sadece orta saha değil, neredeyse her bölgede ciddi sıkıntılar baş gösteriyor. Bir başka genç yıldızımız Kenan Yıldız’ın sakatlığı sürerken Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi takımın omurgasını oluşturan isimlerin kulüplerinde formsuz bir dönemden geçmesi kafaları karıştırıyor.

Takımın üzerindeki bu formsuzluk bulutu, yarınki zorlu deplasman öncesi taraftarları da endişelendiriyor.

DÜNYA KUPASI TRAVMASI GEÇMEDİ

24 yıl aradan sonra büyük bir coşkuyla gidilen Dünya Kupası’nda yaşanan büyük hayal kırıklığı, takımın üzerinde hâlâ kara bir bulut gibi dolaşıyor. Turnuvanın gizli favorilerinden biri olarak gösterilmesine rağmen grubu sonuncu tamamlayarak elenen milliler, yaşadıkları öz güven bunalımını Zinedine Zidane yönetiminde yeni bir sayfa açan güçlü Fransa karşısında aşmaya çalışacak.

MONTELLA İÇİN KADER HAFTASI

Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella adeta diken üstünde. Kulislerde dolaşan iddialara göre, bu zorlu virajda alınacak kötü sonuçlar İtalyan hocayla yolların ayrılmasına da neden olabilir.