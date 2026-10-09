Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi karar verildi: Anthony Taylor ilk seçimini yaptı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta başlayacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Murat Temel üstelenecek.

VAR'A GUSTAVO FERNANDES CORREIRA OTURACAK

Karşılaşmaya artık birkaç saat kalırken VAR da belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Gustavo Fernandes Correia oturacak.

ATAMALARI ANTHONY TAYLOR YAPTI

Hakemler Dosyası soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine atamalar MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından gerçekleştirildi. Yeni MHK başkanının ise bugün yapılacak toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.