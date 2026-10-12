Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da sakatlık depremi: Resmen açıklandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesi Barcelona'nın kamp kadrosu belli oldu.

BARCELONA'DA 4 EKSİK

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick milli maç için Avustralya'ya gidip gelen Rapinha'yı dinlendirmek amacıyla kadroya almadı.

Roony Bardghji, Frenkie de Jong ve Andreas Christensen ise sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmeyecek.

KAMP KADROSU

Kaleciler: Joan Garcia, Szczęsny, Livaković

Defans: João Cancelo, Balde, Cubarsí, X. Espart, Gerard Martín, Kounde, Eric

Orta Saha: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal

Forvet / Hücum: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Abdelkarim

FEYENOORD'U FARKLI GEÇTİLER

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz deplasmanda Sporting Lizbon'a mağlup oldu. Barcelona ise Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.