Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da sakatlık depremi: Resmen açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi İspanyol devinde 4 isim kadroya alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesi Barcelona'nın kamp kadrosu belli oldu.
BARCELONA'DA 4 EKSİK
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick milli maç için Avustralya'ya gidip gelen Rapinha'yı dinlendirmek amacıyla kadroya almadı.
Roony Bardghji, Frenkie de Jong ve Andreas Christensen ise sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmeyecek.
KAMP KADROSU
Kaleciler: Joan Garcia, Szczęsny, Livaković
Defans: João Cancelo, Balde, Cubarsí, X. Espart, Gerard Martín, Kounde, Eric
Orta Saha: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal
Forvet / Hücum: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Abdelkarim
FEYENOORD'U FARKLI GEÇTİLER
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz deplasmanda Sporting Lizbon'a mağlup oldu. Barcelona ise Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.