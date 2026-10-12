Son dakika | Galatasaray Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu!
Son dakika... Yarın akşam oynanacak olan Galatasaray Barcelona maçı öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.
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Galatasaray – Barcelona Şampiyonlar Ligi maçından önce karaborsa bilet satışına gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yarın oynanacak maçta karaborsa bilet satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından adres ve kimlikleri tespit edilen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi