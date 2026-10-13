Son dakika | Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi kötü haber geldi

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Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımın son antrenmanında yer alamadı.

LUKAKU TAKIMLA ÇALIŞAMADI

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrası tedavi sürecine giren Romelu Lukaku'nun son durumu merak konusu oldu. Belçikalı futbolcu, Aston Villa mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda saha çalışmalarına katılamadı.

Rehabilitasyon sürecini sürdüren deneyimli santrforun çalışmalarını salonda yaptığı öğrenildi. Teknik heyetin, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de gözler, Romelu Lukaku'nun Aston Villa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine çevrildi. Hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Belçikalı golcünün maç kadrosunda yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik heyetin, Lukaku'nun son durumunu değerlendirdikten sonra karar vermesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği, maç öncesinde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.