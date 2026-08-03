Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Son Dakika | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Son Güncelleme:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile mücadele edecek.

Fenerbahçe - Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos Salı günü UPC Arena'da olacak.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler rakibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek. Temsilcimizin burada karşılaşacağı rakibi de belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda Fenerbahçe rakibi Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibi oldu.

İLK MAÇ 18-19 AĞUSTOS'TA

Play-off turunun ilk karşılaşmaları 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 25-26 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KAZANAN GRUPLARA ÇIKACAK

Fenerbahçe, play-off turundan da galibiyetle ayrılması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselecek. Mağlubiyet halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro