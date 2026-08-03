Son Dakika | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile mücadele edecek.
Fenerbahçe - Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos Salı günü UPC Arena'da olacak.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler rakibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek. Temsilcimizin burada karşılaşacağı rakibi de belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda Fenerbahçe rakibi Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibi oldu.
İLK MAÇ 18-19 AĞUSTOS'TA
Play-off turunun ilk karşılaşmaları 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 25-26 Ağustos'ta gerçekleşecek.
KAZANAN GRUPLARA ÇIKACAK
Fenerbahçe, play-off turundan da galibiyetle ayrılması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselecek. Mağlubiyet halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.