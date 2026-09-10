Son Dakika | Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım açıklaması: Toplantı iddiası reddedildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aziz Yıldırım ile sağlık ekibinin toplantı yaptığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANISTMAMAKTADIR"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Aziz Yıldırım'ın sağlık ekibiyle herhangi bir toplantı yapmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün bir medya mecrasında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın sağlık heyetimiz ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcularımızın sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde ifadeler kullanılmıştır.

Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmemiştir.

Kulübümüzün sağlık heyeti ile sağlık sponsorumuz Medicana, futbolcularımızın sağlık süreçlerinin yönetiminde koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Haberde ima edildiği şekilde taraflar arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu haberde sağlık ekibi ile sponsor hastane ekibinin Marco Asensio hakkında hazırladığı sağlık raporlarında sahaya dönüş süresinde farklılıklar olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine Aziz Yıldırım'ın her iki ekiple de toplantı yaptığı öne sürülmüştü.