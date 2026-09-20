Son Dakika | Fenerbahçe maçının ardından istifa kararı: Soyunma odasında açıkladı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaştı. Chobani Stadyumu'ndaki maçta sarı-lacivertliler sahadan 8-0 galip ayrıldı.

ÖZHAN PULAT'TAN İSTİFA KARARI

Deplasmanda farklı mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat'tan flaş bir karar geldi. Deneyimli teknik adam istifa kararı aldı. Pulat kararını soyunma odasında takıma bildirdi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Eyüpspor yönetimi istifanın kabul edildiğini açıkladı. Eyüpspor şu ifadeleri kullandı:

Teknik Direktörümüz Özhan Pulat’ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Özhan Pulat’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Süper Lig'in ilk 6 haftasında Eyüpspor, 1 galibiyet, ve 5 mağlubiyet aldı. Sezona istediği gibi başlayamayan İstanbul ekibi, 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Eyüpspor milli aranın ardından ligde Göztepe'yi konuk edecek.