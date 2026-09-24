Son dakika | Çorum FK'da Uğur Uçar depremi

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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Şubat ayında 2027 yılına kadar sözleşme yenilediği teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.

YÖNETİMDEN RADİKAL KARAR

Sezona Süper Lig hedefleri doğrultusunda başlayan Çorum FK'da alınan bu karar sürpriz olarak değerlendirildi. Yönetimin, ligin ilk haftalarında alınan sonuçların ardından yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldığı öğrenildi.

BAŞARILI BİR KARNEYE RAĞMEN AYRILIK

Uğur Uçar, Çorum FK'nın başında çıktığı 23 resmi karşılaşmada dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Genç teknik adam yönetimindeki kırmızı-siyahlılar 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.

Bu istatistikler, Uçar'ın kulüp tarihindeki en başarılı dönemlerden birine imza attığını gösterdi.

SÜPER LİG'DE İSTENİLEN BAŞLANGIÇ GELMEDİ

Çorum FK, Süper Lig'deki ilk 6 haftalık süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla milli araya 11. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, beklentilerin altında kalan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

YENİ HOCA ARAYIŞI BAŞLADI

Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi. Çorum FK'nın, Süper Lig'deki ilk sezonunda alt sıralardan uzak kalacak ve kulübün hedeflerine uygun bir teknik adamla anlaşmak istediği belirtiliyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Kamuoyunda yankı uyandıran ayrılık kararının ardından gözler kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Kırmızı-siyahlı yönetimin kısa süre içerisinde hem ayrılık sürecine hem de yeni teknik direktör planlamasına ilişkin detayları paylaşması bekleniyor.