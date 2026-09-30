Son Dakika | Belçika Türkiye maçının hakemi belli oldu
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. hafta maçında oynanacak olan Belçika - Türkiye maçının hakemi açıklandı.
Son Güncelleme:
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. hafta maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
2 Ekim Cuma günü Belçika'da Stade Maurice Dufrasne'de oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Belçika - Türkiye maçının hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Rohit Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dele ve Ole Haukasen yapacak.
VAR'da Alman Bastian Dankert, AVAR'da Norveçli Marius Lien olacak.
İKİ MAÇTA GALİBİYET ALAMADIK
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde iyi başlayamadı.
Ay yıldızlılar, Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olurken, Bursa'da İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu ve grupta puanla tanışamadı.
MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde kalan maçları şu şekilde:
- 2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye
- 5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye
- 12 Kasım Perşembe: Türkiye - Belçika
- 15 Kasım Pazar: Fransa - Türkiye
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi