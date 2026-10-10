Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sinan Engin Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray - Barcelona maçına dair konuştu. Engin maç sonucuna dair ilginç bir tahminde bulundu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında Barcelona'yla karşı karşıya gelecek. 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

"HİÇ BELLİ OLMAZ FUTBOL BU"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, "Salı günü çok önemli. Herkes maça mağlubiyet kesin gözüyle bakıyor. Hiç belli olmaz, futbol bu" ifadelerini kullandı.

Sinan Engin Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı - Resim : 1

"YA BARCELONA 3-4 FARKLA YENER YA DA GALATASARAY KAZANIR"

Maç sonucunu da tahmin eden Sinan Engin, "Ya Barcelona 3-4 farkla yener ya da Galatasaray kazanır diyorum. Galatasaray'ın kazanması sürpriz olmaz" sözlerini sarf etti.

FEYENOORD'U 5 GOLLE MAĞLUP ETTİLER

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise Feyennord karşısında 5-1 galip geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro