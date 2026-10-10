Sinan Engin Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında Barcelona'yla karşı karşıya gelecek. 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

"HİÇ BELLİ OLMAZ FUTBOL BU"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, "Salı günü çok önemli. Herkes maça mağlubiyet kesin gözüyle bakıyor. Hiç belli olmaz, futbol bu" ifadelerini kullandı.

"YA BARCELONA 3-4 FARKLA YENER YA DA GALATASARAY KAZANIR"

Maç sonucunu da tahmin eden Sinan Engin, "Ya Barcelona 3-4 farkla yener ya da Galatasaray kazanır diyorum. Galatasaray'ın kazanması sürpriz olmaz" sözlerini sarf etti.

FEYENOORD'U 5 GOLLE MAĞLUP ETTİLER

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise Feyennord karşısında 5-1 galip geldi.