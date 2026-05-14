Sergen Yalçın kafasını taşlara vursun!

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerken maça damgasını vuran isim Muçi oldu. Bordo mavili takımın Beşiktaş'tan kiraladığı yıldız oyuncu uzatma dakikalarında attığı müthiş golle skoru ilan etti.

Gazeteci Murat Özbostan, maçın ardından Muçi'yi överken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı hatırlattı. Özbostan, "Yalçın kafasını taşlara vursun" başlıklı Sabah'taki yazısına şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE MUÇİ OLSAYDI..."

"Finali getiren unsur ise kaliteli ayakların sorumluluk alması oldu. Ve gelelim gecenin yıldızına… Muçi'ye… Kalitesini bir kez daha gösterdi. Herhalde Trabzonspor hiç düşünmeden bu oyuncuyu kadrosuna hemen katar. Aslında Muçi'yi (toplam 15 gol, 7 asist) sezon boyunca izlerken insanın aklına ister istemez Sergen Yalçın geliyor. Beşiktaş'ta yeterince değerlendirilemeyen bir oyuncunun Trabzonspor'a hayat vermesi, siyah-beyazlı takım adına da ayrı bir sorgulama konusu. Eğer Beşiktaş'ın elinde Muçi seviyesinde bir yıldız olsaydı, bugün ligde ve kupada çok farklı şeyler konuşulabilirdi. Fatih Tekke'ye de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Genç bir oyuncunun yeniden özgüven kazanmasını sağlamak önemli bir meziyet. Tekke, sadece takımı finale taşımadı; aynı zamanda bir yıldızı yeniden ayağa kaldırdı."