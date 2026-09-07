Sergen Yalçın "İsmail hocayı severim" dedikten sonra Fenerbahçe'ye kötü haberi verdi

Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"İSMAİL HOCAYI SEVERİM İYİ İNSANDIR"

Sergen Yalçın, derbiyi yorumladıktan sonra "Ben İsmail hocayı severim iyi insandır, iyi adamdır" dedi ve ardından uyarılarını sıraladı.

Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Hocam bir an evvel sen bu takımı düzeltmeye bak. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak hocam. Roma da italya'da sezona iyi başladı. Hocam Roma maçı var. Sen bir an evvel Roma maçına odaklan. Sen bu takımı bu şekilde yani Roma'yı falan nasıl yenecek bu şekilde? Bu takım nasıl Roma'yı falan yenecek bu şekilde hocam? Fenerbahçe takımının ne önü belli ne arkası belli, ne sağı belli, ne solu belli. Yahu sen bir an evvel bu takımı Roma maçına hazırlamaya bak."