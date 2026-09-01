Sergen Yalçın "Ne yıldızıymış yani" demişti: Bir ağzıyla kuş tutmadığı kaldı



Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelir gelmez Sergen Yalçın'ın yıldızının barışmadığı ilk futbolculardan olmuştu.

Daha sonra takımdan ayrıldı. Olaylı ayrılık sonrası eski takımına transfer oldu. Şimdi ise takımında ön plana çıktı. Bir ağzıyla kuş tutmadığı kaldı.

8 MAÇTA 5 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Sergen Yalçın'dan sonra takımdan ayrılan Portekizli futbolcu Rafa Silva, eski günlerine döndü. Yalçın, Rafa Silva için şunları söylemişti:



"Rafa Silva ne yıldızıymış yani? Çok merak ediyorum yani, ne yıldızıymış Rafa Silva? Bir de nerede oynamış da yıldız olmuş mesela? Ne yapmış mesela Rafa Silva? Ben Rafa Silva'nın geçmişini de çok bilmiyorum yani, nerede yıldız olmuş Rafa Silva, ne yapmış?"

Rafa Silva Benfica formasıyla sezona fırtına gibi girdi. 8 resmi maçta oynadı, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

Takımının son oynadığı ve kazandığı Estoril maçında 63 dakika sahada kalmasına rağmen, Portekiz basınından 7.4 puan aldı.