Serdal Adalı'dan ortalığı karıştıracak Hacıosmanoğlu iddiası: Erdoğan'a şikayet edecek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bodrum'da geçirdiği rahatsızlığın ardından tedbir amaçlı anjiyo olmasına dair konuşan Adalı, ''Rahatsızlığım nedeniyle arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım yerinde'' dedi.

''SIKILIR OLDUM! YİNE AYNI ŞEYLER''

Alanyaspor maçı hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı, ''Türkiye Futbol Federasyonu’na problem olduğunda gelmekten sıkılır oldum. Yine aynı şeyler. Yine “haklısınız, gereken yapılacak sözleri”. Bu MHK başkanı burada durduğu sürece maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gidemeyecektir. Federasyonun iyi işlerine de gölge düşürüyor. Geçen hafta Fenerbahçe, bu hafta biz, gelecek hafta bir başka takımın başına bir şeyler gelecek. Geçen sene Portekizli eğitimci, şimdi başka bir eğitimci.

Bu şahıs olduğu sürece değişen bir şey olmayacak, çünkü zihniyet aynı. Geçtiğimiz sezon kupa maçını herkes hatırlıyorum. Bu haftaki hakem, özellikle maçımıza verildi. İyi niyetle yapıldığına inanmıyorum. Dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı ile ilgili söyleyecek tek kelime bulamıyorum.

Keşke evimizdeki maçımıza verseydi de bu rezillikleri yapsaydı. Sadece biz şikayetçi değiliz. Bu rezillikler alt liglerde de var. Bugün itibarıyla federasyon başkanımız da yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar, artık buna inanıyorum'' yorumunu yaptı.

ADALI'DAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alıp konuyu Erdoğan'a taşıyacağını belirten Serdal Adalı, ''Geçen sene ne söylediysek aynen devam ettik. İyi olacağını söylüyorlar ama sabrımız kalmadı. Derdimizi anlatabileceğimiz tek bir makam kaldı. Randevu isteyeceğim sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Eskiden almıyorlar diye düşünüyordum. Şimdi alamadıklarını düşünüyorum'' dedi.

Serdal Adalı'nın yaptığı tüm açıklamalar şu şekilde: