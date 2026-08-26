Serdal Adalı'dan ortalığı karıştıracak Hacıosmanoğlu iddiası: Erdoğan'a şikayet edecek
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Adalı'dan ortalığı karıştıracak sözler geldi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bodrum'da geçirdiği rahatsızlığın ardından tedbir amaçlı anjiyo olmasına dair konuşan Adalı, ''Rahatsızlığım nedeniyle arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Sağlığım yerinde'' dedi.
''SIKILIR OLDUM! YİNE AYNI ŞEYLER''
Alanyaspor maçı hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı, ''Türkiye Futbol Federasyonu’na problem olduğunda gelmekten sıkılır oldum. Yine aynı şeyler. Yine “haklısınız, gereken yapılacak sözleri”. Bu MHK başkanı burada durduğu sürece maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gidemeyecektir. Federasyonun iyi işlerine de gölge düşürüyor. Geçen hafta Fenerbahçe, bu hafta biz, gelecek hafta bir başka takımın başına bir şeyler gelecek. Geçen sene Portekizli eğitimci, şimdi başka bir eğitimci.
Bu şahıs olduğu sürece değişen bir şey olmayacak, çünkü zihniyet aynı. Geçtiğimiz sezon kupa maçını herkes hatırlıyorum. Bu haftaki hakem, özellikle maçımıza verildi. İyi niyetle yapıldığına inanmıyorum. Dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı ile ilgili söyleyecek tek kelime bulamıyorum.
Keşke evimizdeki maçımıza verseydi de bu rezillikleri yapsaydı. Sadece biz şikayetçi değiliz. Bu rezillikler alt liglerde de var. Bugün itibarıyla federasyon başkanımız da yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar, artık buna inanıyorum'' yorumunu yaptı.
ADALI'DAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK SÖZLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alıp konuyu Erdoğan'a taşıyacağını belirten Serdal Adalı, ''Geçen sene ne söylediysek aynen devam ettik. İyi olacağını söylüyorlar ama sabrımız kalmadı. Derdimizi anlatabileceğimiz tek bir makam kaldı. Randevu isteyeceğim sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Eskiden almıyorlar diye düşünüyordum. Şimdi alamadıklarını düşünüyorum'' dedi.
Serdal Adalı'nın yaptığı tüm açıklamalar şu şekilde:
- Bugüne kadar hangi kulüp başkanı buraya bir taleple geldi de dediği yapıldı. Bir tane örneği yok.
- MHK başkanı iyi bir insan, iyi bir eğitimci olabilir ama bu işi beceremiyor. Altındaki insanlara hakim değil. Önüne liste getiriyorlar, o da onaylıyor. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra o hakemi bize vermezdi. Beşiktaş’la alıp veremediği bir şey var. Beşiktaş’ın da onunla alıp veremediği bir durum ortaya çıkar o zaman.
- Fenerbahçe tarafı da bizimle aynı düşünüyorlarsa yabancı VAR talebi olabilir. En azından geçen haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Hakem görmeyebilir ama VAR’daki hakemin gözünün önündeki şeyi görüp hakemi çağırmayacaksan iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli, tembihli yollanmış bir hakem. Fenerbahçe de evet verse yabancı VAR talebimiz var.
- Üç gündür Trossard’ın psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Bu konuyu ne hocaya ne yabancı futbolculara anlatamıyoruz. Bu olay yarın diğer takımların da başına gelebilir. Türkiye’ye hangi oyuncuyu getireceğiz bu olaylardan sonra. Marka değerinden bahsediyoruz, şimdi bu açıklamaları yaptığım için yarın yine ceza alacağım. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak zorunda bırakan olaylar marka değerini düşürüyor.
- Herkes VAR’ın hatalı olduğunu kabul ediyor. Tartışmalı pozisyonlara hiç girmedim. Bugünkü gelişimin amacı kötü yönetim ve VAR’daki arkadaşın tokat olayını görmemiş olması. Gerekeni yapacağız diyorlar, inşallah yaparlar. Bunları söylemekten sıkıldık. Her hafta bir kulübün başkanı buraya gelecek ama o zat Beylerbeyi’nde oturmaya devam edecek, keyfine bakacak. Herkes kesesine göre harcama yapmış, sonra bilgisiz bir adam iki dudağının arasında koca camiaların kaderini belirleyecek. Bu adamı TFF yönetim kurulu ve başkanı görevden alamıyor. Demek ki başka bir gücü var.
- Yabancı kuralı konusunda her takımın ihtiyacı ne şekildeyse uyum göstermeye çalışıyoruz. Önemli olan kulüplerin ekonomik olarak zarar görmeyeceği kararı alabilmek. Detayları bilmiyorum. Kupa maçlarında yabancı oyuncuları oynatma konusu var.
- Futbol Direktörümüz Önder Özen ile geldik. Hocamız yaşadığımız olayla ilgili özellikle yabancı oyunculardaki moral bozukluğunu anlatmak istedi. Umarım görüşme faydalı olmuştur. Bu konu yabancı oyuncular için çok önemli. İnşallah başka bir oyuncu böyle bir sıkıntı yaşamaz.