Sergen Yalçın'ın gözdesi yana yakıla kulüp arıyordu: Nihayet bir isteyeni çıktı

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a gelmeden önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı ‘’Verin Cengiz’i bana, bir ayda yıldız yapayım’’ dediği Cengiz Ünder kendisine kulüp arıyordu.

Kendisine harıl harıl kulüp arayan milli futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SÜPER LİG EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Sergen Yalçın’ın gözdesi Cengiz Ünder’e Süper Lig’den talip çıktı.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Çorum FK yönetimi, Fenerbahçe ile temasa geçti ve Cengiz Ünder’in transfer şartları hakkında bilgi aldı.

İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ve Çorum ekibinin 29 yaşındaki kanat oyuncusunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’A ALMIŞTI

Kendisi hakkında övgüyle bahseden teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki döneminde Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i transfer etmişti.

Rafa Silva yerine Cengiz Ünder’i oynatması, Beşiktaş taraftarının tepkisine neden olmuştu.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO ÖDEDİ

Cengiz Ünder, Ağustos 2023'te Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak sarı-lacivertli formayı giymeye başladı. Fenerbahçe, milli oyuncunun transferi için Fransız kulübüne 15 milyon euro bonservis ödeneceğini duyururken, Cengiz ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni takımında yüksek beklentilerle sezona başlayan deneyimli kanat oyuncusu, özellikle 2023-24 sezonundaki performansıyla öne çıktı. Cengiz, Süper Lig'de 24 maçta forma giyerken 9 gol ve 2 asist kaydederek takımına önemli katkı sundu.

Ancak milli futbolcunun Fenerbahçe'deki rolü bir sonraki sezonda geriledi. 2024-25 sezonunda ligde sadece 3 maçta süre alabilen Cengiz Ünder, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

ABD VE BEŞİKTAŞ’TA DA OYNADI

Fenerbahçe'de istediği forma süresini bulamayan Cengiz Ünder, Şubat 2025'te MLS temsilcisi Los Angeles FC'ye kiralandı. ABD macerasını tamamladıktan sonra yeniden sarı-lacivertli ekibe dönen milli futbolcu, 2025-26 sezonunda bu kez Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 27 maça çıkan Cengiz, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev alan deneyimli oyuncu, sezonu Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 30 maç, 5 gol ve 4 asistle tamamladı.