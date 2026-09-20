Serdal Adalı maç sonu dayanamadı: Bu lig bu şekilde bitmez

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı deplasmanda Amedspor'a 3-2 kaybettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİR TÜRLÜ ANLAM VEREMİYORUZ"

Hakem kararlarına tepki gösteren Adalı, "Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılar'a teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum" dedi.

"UYDURUK BİR PENALTIYLA DENGEYİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ferhat Gündoğdu'nun istifasını isteyen Adalı, "Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler" ifadelerini kullandı.

"NE CEZA VERİRSE VERSİNLER"

Gündoğdu'ya yönelik sözlerini sürdüren Adalı, "Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!" diye konuştu.

"AKSİNİ KİMSE İDDİA EDEMEZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "yüzde 51 Diyarbakır" sözlerinin hatırlatılması üzerine Adalı, "Çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetimde o yüzde 51 takdir hakkını kullandılar. Aksini kimse iddia edemez. Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz" sözlerini sarf etti.

"DAHA NE GÖRÜŞEYİM"

"TFF'yle görüşecek misininiz" sorusuna Adalı, "Daha ne görüşeyim ya, daha ne görüşeyim! Her seferinde gidiyorum, her seferinde 'haklısınız, doğru söylüyorsunuz' ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler" yanıtını verdi.

"BU LİG BU ŞEKİLDE BİTMEZ"

Adalı, "Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez! Bitmez yani! Bunu herkes bilsin! Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar!" dedi.