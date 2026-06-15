Şenol Güneş'in Bursaspor şaşkınlığı: Çok para girdi

Bursaspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş, Rafine TV'de katıldığı programda yeşil-beyazlıların geçmişine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Uzun bir süre sonra Bursaspor değerlendirmesi yapan Şenol Güneş'in sözleri dikkat çekti.

Bursa'nın futbol kültürünü ve altyapısını öven Güneş, öte yandan yaşanan çöküşün hesabını da sordu.

"ÇOK PARA GİRDİ"

Güneş'in sözleri şöyle: Bursa olağanüstü bir futbol kenti. Tesisleriyle, heyecanıyla. Seyirci önümüzdeki senenin biletlerini şimdiden bitirdi. Ama aynı Bursaspor'da yalnızlık ve sıkıntılar vardı. Alt liglere düştü. Bunun analiz edilmesi lazım. Çok para girdi, çok borç yapıldı mesela. Ya bir yer para kazanıp da borç yapar mı?

BURSASPOR'UN SIKINTISI NE?

Güneş'in bu sorusu, Bursaspor'un son on yılına yönelik en sert ve en özlü eleştiri olarak öne çıktı. Para kazanılan dönemlerde büyüyen borç yükü ve ardından gelen alt lig düşüşü, Bursa futbolunun hâlâ yanıt aradığı en temel sorun olma özelliğini koruyor.