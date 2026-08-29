Şener Üşümezsoy sahnede kaslarını sergileyerek mesaj verdi

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Fitness Week’in 3’üncü gününde Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile milli takım seçme müsabakalarına devam edildi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sporcuların yanı sıra sektör temsilcileri ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, gün boyunca müsabakalar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında bugün jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sahnede yer aldı. Katılımcılara açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, spor alışkanlıklarıyla alakalı mesajlar verdi.

KORAY GİRGİN: BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, yoğun katılımlı büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “İstanbul Fitness Week’te 3’üncü günümüzü gerçekleştiriyoruz. İlk günden bu yana Türkiye şampiyonlarını belirliyoruz. 750 sporcumuzun katılımıyla böylesine büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımıza ve katılımcılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: NE KADAR KASINIZ VARSA O KADAR GENÇSİNİZ

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Fitness Week’te sahnede kaslarını sergiledi. Üşümezsoy, 15-16 yaşlarında beline taş bağlayarak vücut geliştirme sporuna başladığını belirterek, “O zamanlarda salon bile yoktu. 1990 yılında 40 yaşında iken 80 kiloydum, 70 yaşında da 90 kiloyum. Bu doğrultuda bakıldığında gittikçe gençleşiyorum. Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz. Biz sürekli en ağır kilolarla antrenman yapınca hayat boyu vücut gelişerek gençleşti” diye konuştu.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a katılımlarından dolayı hediye takdim etti. Üşümezsoy, “Bu ödülü verdikleri için çok gururlandım. Başta başkanımız Koray Girgin olmak üzere federasyonu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

BİRİNCİLER BELİRLENİYOR

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda dün yapılan müsabakaların sonuçlarına göre; Büyük Erkekler Fizik -170 CM'de Umut Züveykli, Büyük Erkekler Fizik -173 CM'de Onur Musalli, Büyük Erkekler Fizik -176 CM'de Adem Öncebe, Büyük Erkekler Fizik -179 CM'de Ömer Pullu, Büyük Erkekler Fizik -182 CM'de Bayram Tahtacı, Büyük Erkekler Fizik +182 CM'de Cihan Karagöz, Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 15-20 Yaş Açık Sıklet'te Koray Çağlıoğlu, Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 21-23 Yaş Açık Sıklet'te Arda Denishan, Büyük Bayanlar Fit Model Açık'ta Melisa Kurt, Büyük Erkekler Fit Model Açık'ta Harun Bayar, Master Erkekler Fit Model 40 Yaş Üstü Açık'ta Hakan Yılmaz, Büyük Bayanlar Akrobatik Fitness Açık Sıklet'te Merve Bayındır, Büyük Bayanlar Bodyfitness -163 CM'de Yelda Güngör, Büyük Bayanlar Bodyfitness +163 CM'de İlkay Aydan Güngör, Genç Bayanlar Wellness Fitness 15-20 Yaş Açık'ta Hira Naz Ataş, Genç Bayanlar Wellness Fitness 21-23 Yaş Açık'ta Suheyla Acar, Büyük Bayanlar Wellness Fitness -163 CM'de Gülbahar Sinan, Büyük Bayanlar Wellness Fitness +163 CM'de Sinem Çulha, Master Bayanlar Bodyfitness +35 Yaş Açık Sıklet'te Tuğba Bakan, Genç Bayanlar Bikini Fitness 15-20 Yaş Açık'ta Nehir Gemi, Genç Bayanlar Bikini Fitness 21-23 Yaş Açık'ta Sudegül Ayaz, Bayanlar Bikini Fitness -164 CM'de Aziza Parhatova Akova, Bayanlar Bikini Fitness +164 CM'de Tuğçe Kümük Elmas, Master Bayanlar Bikini Fitness 35 Yaş Açık'ta Nesrin Edagül Demirden birinci oldu.

IFBB SEMI PRO VE IFBB WORLD FITNESS SPORT GAMES BAŞLIYOR

Spor, fitness, wellness ve spor teknolojileri sektörünü aynı çatı altında buluşturan İstanbul Fitness Week’in yarınki son gününde sahne uluslararası organizasyonlara ayrılacak. Gün boyunca IFBB Semi Pro ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen IFBB World Fitness Sport Games gerçekleştirilecek.

IFBB Semi Pro kapsamında 10, IFBB World Fitness Sport Games kapsamında ise 16 olmak üzere toplam 26 Pro Card dağıtılacak. Böylece İstanbul, profesyonel kariyer hedefleyen sporcular için de önemli bir uluslararası mücadeleye ev sahipliği yapmış olacak.

Yarın ayrıca ana sahnede HIIT Step / Orçun Cinpir, MAC Yoga / Özlem Akkaş, Hiphop Fit / Mine Yılmazbilek, Cycling / Töre Altınkayalıer, MACFit Dance / Umut Gürsoy, Dance Mix / Göksu Tumaç ve Pound / Ferda Tok etkinlikleri düzenlenecek. Günün önemli bölümlerinden biri de sporcu beslenmesine odaklanan NutriFit Summit olacak.

Saat 14.30’da başlayacak programda “Genetikten Performansa: Sporcu Beslenmesinin Yeni Şifreleri”, “Performanstan Uzun Yaşama: Longevity, Spor Beslenmesi ve Takviyeler”, “Sporcu Beslenmesinin Temelleri: Günlük Hayattan Performansa” ve “Sporcu Takviyeleri: Doğru Ürün, Doğru Kullanım” başlıklı oturumlar Ecz. Esra Engür’ün moderatörlüğünde Uzm. Dyt. Orçun Kürüm, Dyt. Betül Çetin, Uzm. Dyt. Derya Deregözü ve Uzm. Dyt. Buket Gönenli’nin katılı ile gerçekleştirilecek. Program, saat 17.00’de başlayacak “Performansın 360 Derecesi” kapanış paneli ve soru-cevap bölümüyle devam edecek.