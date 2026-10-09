Sea to Sky’ın Orman Etabı’nda birincilik Teodor Kabakchiev’in oldu

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından Antalya’nın Kemer ilçesinde FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 7’nci yarışı olarak koşulan 17’nci Sea to Sky’da ikinci gün tamamlandı.

36 ÜLKEDEN 370 SPORCU MÜCADELE ETTİ

36 ülkeden 370 sporcu, Orman Etabı’nı en iyi dereceyle tamamlamak için büyük efor harcadı.

Organizasyonun ikinci gününde sporcular, Ovacık’taki Meşe Çukuru’ndan saat 09.00’da start aldı. Hard Enduro’nun dünya çapında öne çıkan isimleri, zorlu etapta parkuru en iyi sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik’in destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda Cazador co-sponsor olarak yer aldı.

ORMAN ETABI’NDA ZAFER KABAKCHIEV’İN

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ikinci gününde düzenlenen Orman Etabı’nı Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev kazandı. İkinciliği Güney Afrikalı sporcu James Moore, üçüncülüğü ise Red Bull’un İngiliz sporcusu Mitch Brightmore elde etti.

YARIN DAĞ ETABI YAPILACAK

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda şampiyonluk mücadelesinin son ayağı olan Dağ Etabı, yarın gerçekleştirilecek. Çamyuva Plajı’ndan saat 09.00’da start alacak sporcular, Kesmeboğazı’nı geçerek ormanlık arazi içinden ilerleyip zorlu kaya tırmanışının ardından, Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metrelik zirvesine ulaşmak için mücadele edecek. Organizasyonun ödül töreni ise saat 12.30’da zirvede gerçekleştirilecek.