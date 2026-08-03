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Savcılıktan Lucas Torreira kararı

Galatasaraylı Lucas Torreira'ya yönelik yumruklu saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı. Savcılık, saldırgan Yusuf Y. hakkında tehdit ve basit yaralama suçlarından 5 yıl hapis cezası talep etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Savcılıktan Lucas Torreira kararı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın AVM çıkışında uğradığı saldırı hakkında iddianame düzenlendi.

SAVCILIK 5 YIL HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; savcılık, Lucas Torreira'ya saldıran Yusuf Y. hakkında tehdit ve basit yaralama suçlarından 5 yıl hapis cezası talep etti.

Savcılıktan Lucas Torreira kararı - Resim : 1

TORREIRA'NIN ŞOFÖRÜNE 1 YIL HAPİS İSTEMİ

Torreira'yı korumak adına saldırgana yumruk attığı belirtilen Eray S. 'nin ise basit yaralama suçundan 1 yıl hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

Lucas Torreira, Şişli'de bir AVM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırgan Yusuf Y., Uruguaylı futbolcunun yüzüne yumruk atıp olay yerinden uzaklaşmak için taksiye bindi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yusuf Y.'yi bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

Yusuf Y. emniyetteki ifadesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı İpek B. adlı bir kadınla iletişim halinde olduğunu Lucas Torreira'nın da aynı kadınla ilgilendiğini söyledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Lucas Torreira
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