Samsunspor'da büyük deprem!

Süper Lig'de sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Samsunspor'da teknik direktör değişikliği kararı alındı.

Karadeniz ekibi, Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM! BURADA KALMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Kırmızı-beyazlı yönetim, son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından teknik heyette değişime gitme kararı verdi. Samsunspor'un son olarak sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olması, ayrılık sürecini hızlandıran gelişmelerden biri oldu.

Trabzonspor yenilgisi sonrasında Thorsten Fink istifa sorusu üzerine "Ben bir savaşçıyım, burada kalmak istiyorum!" demişti

ÜST ÜSTE 5 YENİLGİ MORALLERİ BOZDU

Samsunspor, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırken, ilk 7 hafta sonunda yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte topladığı 4 puanla alt sıralardan kurtulamadı.

8 AYLIK GÖREV SONA ERDİ

58 yaşındaki Thorsten Fink, Şubat 2026'da görevden ayrılan Thomas Reis'in yerine Samsunspor'un başına geçmişti. Yaklaşık 8 aydır kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıran Alman teknik adamın görev süresi beklenenden kısa sürdü.

Teknik direktörlük kariyerinde Basel, Hamburg, Austria Wien, Genk ve Vissel Kobe gibi önemli kulüplerde görev yapan Fink, Samsunspor macerasını erken noktalamış oldu.