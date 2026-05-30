Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG Arsenal maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak olan Paris Saint-Germain - Arsenal mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı!
İngiliz devi Arsenal ve Fransız devi Paris Saint-Germain, finalde karşı karşıya gelecek.
Macaristan'da Puskas Arena'da oynanacak olan mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Dev maçın ilk 11'leri şu şekilde:
- PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvara, Dembele
- Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz
PSG, 2 KEZ FİNALE ÇIKIP 1 KEZ KAZANABİLDİ
Paris Saint-Germain, tarihinde 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek.
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Fransa temsilcisi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
PSG, üçüncü kez yükseldiği finalde üst üste ikinci zaferini kovalayacak.
ARSENAL İLK PEŞİNDE
"Topçular" UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk için mücadele edecek.
Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Başarıyı, 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden ilk kupasıyla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.