Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG Arsenal maçının ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG Arsenal maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak olan Paris Saint-Germain - Arsenal mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG Arsenal maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı!
İngiliz devi Arsenal ve Fransız devi Paris Saint-Germain, finalde karşı karşıya gelecek.
Macaristan'da Puskas Arena'da oynanacak olan mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Dev maçın ilk 11'leri şu şekilde:

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
  • PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvara, Dembele
  • Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz
Şampiyonlar Ligi finali bu akşam: PSG Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?Şampiyonlar Ligi finali bu akşam: PSG Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

PSG, 2 KEZ FİNALE ÇIKIP 1 KEZ KAZANABİLDİ

Paris Saint-Germain, tarihinde 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Fransa temsilcisi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

PSG, üçüncü kez yükseldiği finalde üst üste ikinci zaferini kovalayacak.

ARSENAL İLK PEŞİNDE

"Topçular" UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk için mücadele edecek.

Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Başarıyı, 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden ilk kupasıyla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro