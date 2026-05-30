Şampiyonlar Ligi finali bu akşam: PSG Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa'nın 1 numarası bu akşam belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ve İngiliz takımları karşı karşıya geliyor. Paris Saint Germain-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa'nın bir numaralı takımı bu akşam belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımı ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Dev maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma Macaristan'da Puskas Arena'da oynanacak.
PSG - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint Germain ile Arsenal'in sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
PSG: Safanov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vtiniha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
ARSENAL: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, Lewis-Skelly, Rice, Trossard, Odegaard, Saka, Gyökeres.
PSG - ARSENAL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın başlama saati 19.00. Dev maçı TRT 1 canlı olarak ekrana getirecek.
