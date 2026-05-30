Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Şampiyonlar Ligi finali bu akşam: PSG Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finali bu akşam: PSG Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa'nın 1 numarası bu akşam belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ve İngiliz takımları karşı karşıya geliyor. Paris Saint Germain-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şampiyonlar Ligi finali bu akşam: PSG Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa'nın bir numaralı takımı bu akşam belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımı ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

Premier Lig'de Arsenal 22 sene sonra şampiyonPremier Lig'de Arsenal 22 sene sonra şampiyon

Dev maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma Macaristan'da Puskas Arena'da oynanacak.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

PSG - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint Germain ile Arsenal'in sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
PSG: Safanov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vtiniha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
ARSENAL: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, Lewis-Skelly, Rice, Trossard, Odegaard, Saka, Gyökeres.

PSG - ARSENAL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın başlama saati 19.00. Dev maçı TRT 1 canlı olarak ekrana getirecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arsenal Paris Fransa İngiltere Şampiyonlar Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro