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Samet Akaydin'ın yeni takımı belli oldu

Geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin'ın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Samet Akaydin'ın yeni takımı belli oldu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda olan Samet Akaydin'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Samet Akaydin'ın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

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Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen futbolcunun HT Spor'daki habere göre; Trabzonspor'la anlaştığı belirtildi. İmzaların A Milli Takım'ın Dünya Kupası için bulunduğu ABD'den dönmesinden sonra atılacağı bildirildi.
Trabzon doğumlu olan 32 yaşındaki oyuncu, 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de yer almış, oradan Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralanmıştı.
Samet, Türkiye'ye dönüşünde ise Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.

MELİH KABASAKAL DA GELİYOR

Trabzonspor'un Gaziantep FK forması giyen Melih Kabasakal'la da anlaştığı belirtildi.
Bordo mavili takım transferde önce Ernest Muçi'nin Beşiktaş'tan bonservisini almış, ardından da Sidny Cabral ve Malinovskyi'yi kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Transfer Milli Takım
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