Samet Akaydin: Milli takımda kötü oynadığım maç belki bir tane

Dünya Kupası hazırlıklarına Riva'da devam eden A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Samet Akaydin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

''MİLLİ TAKIMDA KÖTÜ OYNADIĞIM BELKİ BİR TANE''

Samet Akaydin açıklamasında, "Ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışanlardan biriyim. Antrenmanlarda, antrenman dışında, özel hayatında dikkat eden, her zaman üst düzeyi vermeye çalışan... Hiçbir zaman antrenmanda 'bugün yorgunum' dediğim bir günü hatırlamıyorum. İdmanda her zaman performansımın en iyisini vermeye çalışıyorum. Ben oynasam da oynamasam da takıma her zaman destek olurum. Oynadığım zamanlarda da en iyisini vermeye çalıştım. Bunu sizler de gördünüz diye düşünüyorum.

Milli takımda kötü oynadığım maç belki bir tane. Portekiz maçı diyebilirsiniz. O gün takım olarak da çok iyi değildik. Ben de bireysel hata yaptım. İnsanlar onu sürekli ortaya atabiliyor. Ben onun dışında milli takımda her zaman üst düzey oynadığımı düşünüyorum. Ben söylemesem bile girip bakarlarsa bunu göreceklerini düşünüyorum. Hocalarımızın bende en çok beğendiği şey, disiplin diye düşünüyorum. Ben en alttan geldim. Buranın kıymetini iyi biliyorum. Bu bayrağın, bu formanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Her zaman en iyisini yapmak, örnek olmak zorundayız. En iyisini vermek zorundayım ki genç arkadaşlarımız da bize bakıp en iyisini vermeye çalışsın." dedi.

''MONTELLA BANA GÜVENDİ''

Konuşmasını sürdüren deneyimli oyuncu, "Montella hocayla biz Adana'da tanıştık. Adana'dan önce bir tanışıklığımız yoktu. Ben buraya Stefan Kuntz döneminde çağırıldım. O hocayken hep de çağrılıyordum. Her hocanın bir futbolcuya güveni vardır. Ama bu güven durup dururken kazanılmaz. Sen bir şeyler vermek zorundasın ki o da sana güvensin. Hocam bana güvendiği her zaman hem Adana'da hem burada en iyisini verdim. Hocam öyle zorlu bir süreçte milli takımın başına geçti ki... Gelir gelmez Hırvatistan maçına denk geldi. Belki de o gün beraberlik durumunda Avrupa Şampiyonası'na gidemiyorduk. Abdülkerim ile ben ilk defa oynadık. Hiç oynamayan oyuncuları oynattı o gün. İnanılmaz bir performansımız vardı" yorumunu yaptı.

''KULAĞIMIZI DIŞARIYA KAPATTIK''

Takım içindeki ortamdan bahseden Samet Akaydin, "Biz içeride Hakan da Merih de ben de büyükler olsun, hiç büyük gibi davranmıyoruz arkadaş gibi davranıyoruz. O ağabey, bu kardeş gibi yok. Hepimiz aynıyız. Arkadaş gibiyiz. Bu birlikteliği hoca yaptı. Hocadan önce böyle bir birlik beraberliğimiz yoktu. Avrupa Şampiyonası bize bu birlikteliği çok kazandırdı. Bunun hiçbir şekilde bozulacağını düşünmüyorum. Hiç kimsenin bunu bozacağını sanmıyorum. Kulağımızı dışarıya kapattık'' şeklinde konuştu.