Salah'ın maliyeti ortaya çıktı: Beşiktaş'tan ne istedikleri belli oldu

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Mohamed Salah'la ilgili transfer görüşmelerini anlaşamadan bitirdi. Salah'ın maliyetinin ortaya çıktığı, Beşiktaş'tan ne istediklerinin belli olduğu bildirildi.

Siyah beyazlı kulübün futbol direktörü Önder Özen, Salah'la yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdi. Özen, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Beşiktaş, Avrupa kupalarında maç oynamadan önce de oynadıktan sonra da Beşiktaş başlıklı haberler daha çok Muhammed Salah üzerine yoğunlaştı. Epeyce kalabalık bir gündem oluştu. Bütün medya ve taraftarlar elbette çok yoğun bir ilgi gösterdi. Konu her yönüyle çok fazla konuşuldu. Kulüplerin ürünleştirme faaliyetleri olur. Yayın gelirleri giderek azalıyor. Stadyum gelirleri belli bir seviyede gidiyor. Ama ürünleştirme gelirlerinin ucu açık. Eğer ürünleştirebileceğiniz insan kaynaklarına sahipseniz, ürünleştirebileceğiniz metalara sahipseniz o zaman sonsuz boyutta ürünleştirme geliri elde etme şansınız var. Bu amaçla kulübümüz Muhammed Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir süper yıldızla temasa geçti. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu, saygıdeğer bir kariyere sahip. Uluslararası kimliği son derece yüksek. Özellikle bizim coğrafyamızda, Avrupa'da, Britanya'da kıtalararası bir şöhrete sahip olması sebebiyle ürünleştirme potansiyelini gördük. Bununla alakalı bir fizibilite çalışması yapıldı. Acaba Kahire'de ne kadar forma tüketilir? Acaba ülkemizde ne kadar, Kartal Yuvası'nda ne kadar forma tüketilir? Bunlar hesaplandı ve kulübümüze cazip geldi. Dolayısıyla görüşmeler başladı. Görüşmelerin finansal detaylara girilmediği bölümde hem ben hem hocamız Vincenzo Italiano toplamda üç kez Salah ile görüştük. Takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde benzer bir rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağını, nasıl bir sevgi göreceğini ve nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık. Oyun içi beklentilerimizi de anlattık. Ertesi gün hoca kendisiyle görüştü. Taktik detaylar konusunda ikili görüşme geçti. Son gün hocanın unuttuğu, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Benden rica etti. Menajeriyle kontak kuruldu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti.

21 Temmuz'dan itibaren görüşmeler yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri ve finansal tarafı çıkmaza sokacak birtakım istekler gelmeye başladı. Ben kendi adıma Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu var ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı. Kulübün bir politikası var, bu politikanın dışına çıkamaz. Beşiktaş, ilkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda sayın başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak, bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş ise Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Yöneticilik, liderlik, görünmeyen yeri görmek yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektirir. Bence sayın başkan yönetim kurulunun da desteğini alarak kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini ve prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Beşiktaşlılık değerlerini ben de biraz biliyorum. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Bu değerleri kaybetmemek önemli ve bu değerleri kaybettiğinizde ödeyeceğiniz bedeli bilmek belki hepsinden önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Sonuçta bu bölüm, Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.

Beşiktaş'ın koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse değerlendirmeye alınabilir ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Biz teklifimizi yaptık. Kulüp teklifini yaptı. Eğer oyuncunun temsilcisi devam etmek isterse edebilir. Belki başka bir yerle görüştüklerini de söylemiş, arkadaşlarımıza iletmiş. Belki oradan sonuç alırlar. O zaman başka bir yerde futbol hayatına devam eder, konu kapanmış olur ama biz yöneticilerimizle birlikte durduğumuz yerden kıpırdamama kararı verdik. Hiç cevap gelmemiş veya olumsuz cevap gelmiş değil. Kulübün bir kimliği var. Kurumsal kimliği bir tarafta, bununla beraber bir de tarihsel bir kültür mirası var. Kurumların, özellikle de Beşiktaş'ın o mirasın dışına çıkma şansı yoktur. Başkanın masadan kalkma sebebi bunun zarar görmemesi. Son teklif buna zarar vermeyen en uç nokta. Beşiktaş kulübünün Salah ve temsilcisine yaptığı son teklif kulüp kimliğine ve kulübün değerlerine zarar vermeyen teklifti. Başka hiçbir sporcusuna veya çalışanına vermediği bir hakkı bir başkasına veremez. Dolayısıyla o nokta belli. O noktadaki teklif masada duruyor. Değerlendirirlerse değerlendirirler, değerlendirmezlerse başka bir yerden teklif alır, gitmeyi dilerlerse... Ben bir futbolsever olarak Salah'ı izlemekten çok keyif aldım. Oradaki futbol yaşantısında kendisine başarılar dilerim. Bize düşen bu saatte budur."

20 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI AMA...

Salah'ın anlaşmazlığa neden olan istekleri ortaya çıktı. Sabah'taki habere göre; 34 yaşındaki futbolcuya bonuslar dahil yıllık yaklaşık 20 milyon euro maaş önerildi ve anlaşma sağlandı.

Daha önce 7.5 milyon euro komisyon isteyen menajeri Ramy Abbas'ın bu isteğini 5 milyon euroya indirdiği, ancak anlaşmazlığın forma satışları nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'tan forma dahil Salah'la ilgili her ürünün Türkiye'deki satışından, kulübe kalan payın yaklaşık yüzde 50'sinin talep edildiği belirtildi. Mısır'dan ve yurt dışındaki diğer ülkelerde yapılacak satışların karının da tamamının istendiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın da bu nedenle masadan kalktığı bildirildi.