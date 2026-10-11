Salah'a tarih yazmak için 7 hafta yetti! Süper Lig'de bir ilki başardı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Süper Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bordo-mavili formayla ilk 7 lig maçında 7 gol ve 3 asist üreten yıldız futbolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana ilk 7 maçlık periyotta 10 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu oldu. Salah, Samsunspor karşısında yaptığı asistle de istatistiklerine bir yenisini ekledi.

SAMSUNSPOR MAÇINDA DA BOŞ GEÇMEDİ

Dün akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bordo-mavililerin gollerini Muçi, Chibuike ve Dju kaydetti.

Karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Mohamed Salah ise takımının üçüncü golünde yaptığı asistle gol katkısı vermeye devam etti. Mısırlı yıldız, bu katkısıyla ligdeki asist sayısını 3'e yükseltti ve ilk 7 haftadaki toplam gol katkısını 10'a çıkardı.

7 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST

Trabzonspor'un hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan Salah, sezonun ilk haftalarından itibaren skor üretmeyi başardı.

Mısırlı yıldız, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol ve 3 asist kaydederek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı. Maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Salah, 1,43'lük gol katkısı ortalamasıyla da Trabzonspor'un hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Salah, yalnızca toplam gol katkısıyla değil, gol krallığı yarışındaki konumuyla da dikkat çekiyor. Süper Lig'de 7 gole ulaşan yıldız futbolcu, 7. hafta itibarıyla Gift Orban ile gol krallığı zirvesini paylaşıyor.

Salah'ı 6 golle Victor Osimhen, Vedat Muriqi ve Eldor Shomurodov takip ediyor. Dusan Vlahovic ise 5 golle yarışta yer alıyor.

ASİST KRALLIĞINDA DA İDDİALI

Gol yollarındaki başarısını takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da destekleyen Salah, 3 asistle asist krallığı yarışının üst sıralarında bulunuyor.

Mısırlı yıldızın hem gol hem de asist üretmesi, Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Yedi haftalık süreçte 10 gole doğrudan katkı sağlayan Salah, Süper Lig'in dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de bir oyuncunun ilk 7 maçında 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek bir ilke imza atan Salah, Trabzonspor taraftarlarının beklenti çıtasını da en zirveye koydu.

Bordo-mavili ekipte skor üretmeye devam eden yıldız futbolcunun ilerleyen haftalarda nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Salah, Samsunspor karşısında yaptığı asistle hem takımının galibiyetine katkıda bulundu hem de sezonun ilk bölümündeki etkileyici istatistiklerini geliştirdi.