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Halk TV Spor Okan Buruk sessiz kalmadı: İlkay Gündoğan'ın olay sözlerine cevap verdi

Okan Buruk sessiz kalmadı: İlkay Gündoğan'ın olay sözlerine cevap verdi

Galatatasaray'da İlkay Gündoğan'ın olay yaratan sözlerine Okan Buruk sessiz kalmadı. Sarı kırmızılı takımın hocası tecrübeli oyuncuya cevap verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk sessiz kalmadı: İlkay Gündoğan'ın olay sözlerine cevap verdi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yendiği maçtan sonra İlkay Gündoğan'ın "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna verdiği cevap olay olmuştu.

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İlkay Gündoğan, maçtan sonra stadyumdan ayrılırken bir gazetecinin sorusuna ""Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını vermişti.

OKAN BURUK İLKAY GÜNDOĞAN'A CEVAP VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 35 yaşındaki futbolcusunun bu sözlerine sessiz kalmadı ve cevap verdi.
Okan Buruk, Fanatik'teki habere göre şunları söyledi:
"Isınıp oyuna giremeyince sinirlenmiş olabilir. İlkay çok değerli bir oyuncumuz. Süre almak istemesi normal."

İLKAY SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maç yaptı.
İlkay Gündoğan bu maçların sadece 2'sinde oyuna girdi ve 11 dakika oynayabildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk İlkay Gündoğan
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