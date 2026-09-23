Salah için sert uyarı: Yasal işlemler başlatılacak



Trabzonspor Kulübü, dünya çapında büyük ses getiren yıldız transferi Mohamed Salah'ın adı ve görsellerinin bazı işletmeler tarafından izinsiz şekilde ticari amaçlarla kullanıldığını tespit ederek yasal süreç başlatacağını duyurdu.

Trabzonspor'un, dünya çapında büyük ses getiren transferi Mohamed Salah'ın ismi ve görsellerinin bazı işletmeler tarafından izinsiz ve onay dışı şekilde ticari amaçlarla kullanıldığını tespit ettiğini açıklayarak çok sert bir uyarı yayınladı.

Bordo-mavili kulüp, bu tarz kullanımların kesinlikle yasal olmadığını ve sorumlular hakkında hukuki süreçlerin devreye sokulduğunu duyurdu.

"İZİNSİZ REKLAM YAPILIYOR"

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Mısırlı yıldızın transferinin dünya çapında büyük bir heyecan yarattığı ancak bu durumun suistimal edildiği belirtildi.

Bazı firmaların, Salah’ın adını, görsellerini ve Trabzonspor formasını kullanarak kendi ticari reklam ve kampanyalarını yürütmeye başladığı tescil edildi.

Kulüp, "Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir" ifadeleriyle sınırları net bir şekilde çizdi.

MARKA DEĞERİ İHLAL EDİLİYOR

Yapılan izinsiz tanıtımların kamuoyunda yanlış bir iş birliği algısı yarattığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun hem futbolcunun kişilik ve imaj haklarına saldırı olduğu hem de Trabzonspor'un ticari itibarına zarar verdiği vurgulandı.

Kulübün marka değerlerinden izinsiz menfaat sağlanmasının hukuken kabul edilemez olduğu aktarıldı.

TÜM İHLALLER KAYIT ALTINDA: CEZAİ İŞLEM BAŞLATILIYOR

Karadeniz fırtınası, taraftarlık duygularının ve futbol sevgisinin hukuken korunan hakları çiğnemek için bir gerekçe olamayacağının altını çizdi. Kulüp avukatları tarafından izinsiz reklam ve ticari kampanyaların tek tek kayıt altına alındığı, tespiti yapılan tüm ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların kararlılıkla yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.