Fenerbahçe'de ayrılık krizi: Gitmek için gemileri yaktı

Geçtiğimiz sezon Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle transfer edilen Malili kanat oyuncusu İsmail Kartal'ın gözünden düştü.

Dorgeles Nene, takımdan ayrılmak için menajerine resmen talimat verdi.

KARTAL'IN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Yönetimin geleceğe yatırım olarak büyük beklentilerle kadroya kattığı 23 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun planında adeta tamamen dışlandı. Şampiyonluk yolunda kulübeye hapsedilen ve forma rekabetinde rakiplerinin çok gerisinde kalan genç yıldız, yedek beklemekten rahatsız olduğu için ipleri tamamen kopardı.

Menajeriyle özel bir görüşme gerçekleştiren Nene'nin, "Ocak'ta ayrılıyorum, bana yeni kulüp bul" dediği öne sürüldü.

101 DAKİKALIK HAYAL KIRIKLIĞI

Mali maliyetine rağmen genç oyuncunun bu sezonki saha içi performansı tam bir fiyasko olarak değerlendiriliyor. Formaya hasret kalan Malili futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 karşılaşmada şans bulabilirken, sahada toplamda sadece 101 dakika kalabildi. Takımına hiçbir gol veya asist katkısı sunamayan oyuncunun istatistik hanesinde yalnızca 1 sarı kart yer alıyor.