Arda Güler en sonunda kovduracak: Yönetimin sabrı taştı

İspanya Laliga'da son olarak Atletico Madrid'e konuk olan Real Madrid sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İlk 5 haftada 2 mağlubiyet alan Eflatun Beyazlılar, 15 puanla 4. sıraya kadar geriledi.

Lider Barcelona'nın gerisine düşen Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho eleştirilerin hedefi haline gelirken yönetim kararını verdi.

DEVRE ARASINDA AYRILIK İHTİMALİ

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Real Madrid yönetimi kötü sonuçların gelmeye devam etmesi halinde devre arasında Jose Mourinho'yla yollarını ayıracak.

ARDA GÜLER'E TAVRI YÖNETİMİ KIZDIRDI

Haberde ayrıca yönetim ile Jose Mourinho'nun arasının açılmasının sebebi olarak Arda Güler gösterildi. Milli futbolcumuz bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplarken çoğu maçta yedek kalması tepki çekti.

Arda Güler'in formayı hak etmesine rağmen sürekli olarak yedeğe çekilmesi ve ilk 11'de oynadığı maçlarda hemen oyundan alınması yönetimi de kızdırdı.