Sakaryaspor'da kavga çıkınca seçimler ertelendi
Sakaryaspor Olağan Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Güvenlik riski oluşması nedeniyle toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
TFF 1. Lig'e veda eden Sakaryaspor'a olağan genel kurul düzenlendi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantı, yoğun katılımla başladı.
Kongrede, mevcut yönetimin idari ve mali faaliyet raporları genel kurul üyelerine okunurken, seçim öncesi başkan adaylarının yönetim kurulu listelerini divan kuruluna teslim etmeleri için 10 dakikalık ara verildi.
KAVGA ÇIKTI
Aranın ardından kongre üyesi olmayan bir kişinin liste vermesi üzerine kongrede gerginlik yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. Taraflar arasında yaşanan itiş kakış nedeniyle stadyumda tansiyon yükselirken, diğer katılımcılar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.
GENEL KURUL ERTELENDİ
Yaşanan olayların ardından divan kurulu, güvenlik riski oluştuğunu belirterek genel kurulu ileri bir tarihe erteledi. Kongrenin yeni tarihinin daha sonra açıklanacağı öğrenildi. (DHA)